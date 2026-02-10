Reabren la calle De los Niños tras concluir pavimentación con concreto hidráulico

...

Luego de 15 días de trabajos, el Gobierno de Nogales restableció la circulación vehicular en esta vialidad que conecta el bulevar El Greco con la avenida Tecnológico; solo restan labores complementarias que no afectan el tránsito

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 11:44 AM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 11:53 AM.