Reabren la calle De los Niños tras concluir pavimentación con concreto hidráulico

Luego de 15 días de trabajos de pavimentación con concreto hidráulico, el día de ayer fue reabierta a la circulación vehicular la calle De los Niños, ubicada en el complejo de oficinas del DIF Municipal y los Juzgados, tras concluir la obra en el lugar.
El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Nogales, Jorge Medina Esqueda, junto con la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, realizaron una visita a la zona, donde informaron que el tránsito ya fue restablecido y que únicamente restan trabajos complementarios que no entorpecen el flujo vehicular en Nogales, Sonora.
Con recursos propios, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo estas acciones que permitirán mejorar la movilidad en esta importante vialidad, la cual conecta el bulevar El Greco con la avenida Tecnológico, además de brindar mayor seguridad y comodidad a quienes diariamente acuden a los Juzgados y a diversas dependencias gubernamentales.
Ambos funcionarios explicaron que la obra se ejecutó en un tiempo reducido gracias a la aplicación de concreto “RR” de alta resistencia y fraguado rápido. Detallaron que únicamente están pendientes algunos trabajos de construcción de banquetas y guarniciones.
Finalmente, señalaron que este tramo solía convertirse en un arroyo durante las lluvias, lo que impedía la circulación vehicular y provocaba accidentes; con la pavimentación, los usuarios ya no enfrentarán este tipo de problemas.