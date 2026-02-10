Refuerzan recorridos en escuelas para atender necesidades prioritarias

Con el objetivo de atender de manera directa las principales necesidades de los planteles educativos, el Departamento de Educación Municipal del Ayuntamiento de Nogales, mantiene un recorrido permanente por las escuelas de la ciudad, a fin de identificar problemáticas y canalizarlas oportunamente a las dependencias correspondientes.
El director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, informó que se ha dado respuesta a los llamados realizados por directivos y supervisores escolares, además de retomar visitas pendientes desde el año pasado, considerando que en Nogales, Sonora, existen un total de 262 escuelas.
Hemos estado visitando bastantes escuelas; sabemos que son 262 planteles en Nogales y estamos atendiendo los llamados de directivos y supervisores, además de agendar aquellas escuelas que no se alcanzaron a visitar el año pasado, para conocer de primera mano sus necesidades y canalizarlas a otras dependencias. Por ejemplo, hay escuelas que requieren podado de árboles, e incluso casos donde las raíces están afectando tuberías de drenaje; estas situaciones se canalizan a Imagen Urbana, Ecología, Salud Municipal y Seguridad Pública, explicó.
De manera tentativa, el 10 de febrero estaremos dando a conocer este listado, por lo que pedimos a las madres y padres de familia estar atentos a las páginas oficiales de Educación Nogales, donde se publicará el listado final de 2,400 alumnas y alumnos beneficiados, desde nivel preescolar hasta universitario, puntualizó.