Refuerzan recorridos en escuelas para atender necesidades prioritarias

El Ayuntamiento de Nogales mantiene visitas permanentes en los 262 planteles del municipio para detectar problemáticas y canalizarlas a dependencias como Imagen Urbana, Ecología, Salud y Seguridad Pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/02/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 12:03 PM.