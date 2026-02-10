San Valentín Fest regresa con amor, salud y deporte para los jóvenes nogalenses

Romance, diversión, actividad física e información, son algunas de las cosas que formarán parte de la segunda edición del “San Valentín Fest” una iniciativa del Instituto Nogalense de la Juventud, apoyado enteramente por diferentes dependencias del Ayuntamiento de Nogales, con el principal objetivo de traer una tarde agradable a los jóvenes y no tan jóvenes nogalenses, además de que se convertirá en sitio ideal para comprar ese detalle de amor o amistad para este 14 de febrero.
En conferencia de prensa encabezada por Glen Lizárraga, líder de la dependencia juvenil, junto a la regidora presidenta de la comisión de los jóvenes en el Cabildo, Daniela Valenzuela, así como Aline Rodríguez, de la Dirección de Salud, Nadir Altair Del Cid, del Imfoculta, Marco Alonso Martínez, del Instituto del Deporte, Edgar Valadez, director de Educación, entre otros funcionarios, además de representantes de institutos educativos, anunciaron este festival que vestirá de corazones y arreglos florales la plaza Miguel Hidalgo, este viernes 13 de febrero en punto de las 10:00.
El amor viene en muchas presentaciones en la fraternidad, en el trabajo en equipo, el cuidado, la preocupación, la amistad, la solidaridad, y queremos hacer evento que venga todo en este paquete no, aprovechando que se viene el 14 de febrero, que es el día del amor y de la amistad, y también pues estamos en el marco del día mundial del uso del condón, es por eso que este evento también va a tener un enfoque artístico, deportivo, cultural, de concientización y sobre todo de salud, comentó Lizárraga.
Mencionaron habrá un marcado enfoque en la educación de los asistentes, ya que es precisamente en la edad de secundaria y preparatoria, en donde muchos habrán de tener sus primeros encuentros y desencuentros amorosos, por lo que el módulo de salud, será fundamental por la prevención de ETS y de estabilidad emocional.
En esta ocasión es para celebrar lo que es el día del condón, es para crear consciencia a todos aquellos adolescentes, que va enfocado sobre que tengan una salud sexual con responsabilidad preventiva, también entendemos que, por parte de salud, la donación de condones, también decirles cómo usarlo, el condón femenino y sobre el uso de anticonceptivos, que tomen en cuenta que la salud sexual es muy importante y deben de tenerla con mucha responsabilidad, agregó la doctora Rodríguez.
Entonces en esta ocasión estamos convocando para dar una rodada por parte de las calles de La Mesa, para finalizar en el tianguis Los Ocotillos, entonces invitamos a la comunidad, nosotros nos llevamos bicicletas, nos subimos los que podamos y los que queramos y finalizamos en una rodada aproximadamente de 2 kilómetros o 1 kilómetro, dependiendo de la ruta que tomemos, la idea es sumarnos también a esta iniciativa en lo que es el tianguis Los Ocotillos en La Mesa, mencionó el director del IMDEN.