San Valentín Fest regresa con amor, salud y deporte para los jóvenes nogalenses

El Instituto Nogalense de la Juventud anunció la segunda edición del festival que se realizará el 13 de febrero en la plaza Miguel Hidalgo y también en La Mesa, con actividades culturales, deportivas y módulos de orientación sobre salud sexual

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/02/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 10/02/2026 04:33 PM.