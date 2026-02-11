Alertan por descenso de temperatura y posibles lluvias este 13 de febrero

Protección Civil exhortó a reforzar medidas preventivas ante la llegada de un sistema atmosférico que podría generar vientos fuertes, lluvias y aguanieve en zonas serranas del estado

