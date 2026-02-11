Alertan por descenso de temperatura y posibles lluvias este 13 de febrero

La Unidad Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantener y reforzar los protocolos de prevención contra enfermedades respiratorias y accidentes en el hogar, ante los cambios bruscos de temperatura y la posibilidad de lluvias previstas para el viernes 13 de febrero.
De acuerdo con el pronóstico del clima emitido por las autoridades de Protección Civil y el Sistema Meteorológico Nacional, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazarán lentamente por el noroeste del país, con ingreso de humedad que afectará zonas limítrofes con Estados Unidos y las regiones montañosas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Estas condiciones provocarán un descenso en la temperatura, fuertes rachas de viento, lluvias y la posible caída de aguanieve en zonas serranas de dichas entidades.
Por ello, la Unidad Municipal de Protección Civil insistió en la importancia de abrigar adecuadamente a niñas y niños, así como de proteger a personas adultas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, al tratarse de los sectores más vulnerables.
Asimismo, se recomendó evitar la realización de ejercicio al aire libre, ingerir abundantes líquidos y consumir alimentos ricos en vitamina C. También se exhortó a acudir al médico ante cualquier síntoma y a no automedicarse, además de evitar la exposición prolongada al aire frío y utilizar ropa abrigadora adecuada.
Con el fin de prevenir accidentes en los hogares, Protección Civil llamó a no utilizar anafres ni braseros para calentarse en espacios cerrados, mantener una ventana ligeramente abierta y dar mantenimiento a los calentadores ambientales.
Finalmente, se pidió a la ciudadanía solicitar el apoyo de personal especializado para la revisión y mantenimiento de aparatos de calefacción, tanto eléctricos como de combustible, a fin de evitar riesgos al ponerlos en funcionamiento.