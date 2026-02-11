Avanza rehabilitación de la Unidad Deportiva Villa Sonora tras resolverse conflicto legal

Ante los recientes reportes de deportistas sobre las condiciones de la Unidad Deportiva Villa Sonora, el director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez, informó que ya existe una ruta de trabajo para rehabilitar el espacio, que es el tercero más concurrido de Nogales, Sonora y explicó que el retraso a las mejoras se debe principalmente a un conflicto legal que impedía al instituto ejercer presupuestos o bajar proyectos federales.
Tras resolverse la situación jurídica en agosto pasado para la parte baja del complejo deportivo, el instituto ha comenzado las gestiones ante instancias como CONADE y CODESON, para un ambicioso proyecto que contempla espacios para beisbol, un gimnasio multifuncional y andadores completos, sin embargo, Martínez aclaró que, al tratarse de una inversión millonaria, se requiere cumplir con la documentación que se tiene en regla para avanzar con la búsqueda de recursos.
Como te comentaba había un tema de dos escrituras, las cuales se dividían en área alta y área baja. Apenas el año pasado nosotros ya pudimos obtener esas partes que nos hacía falta. Entonces esperemos este año ya se pueda concretar algo más para poder también poder gestionar más, porque obviamente que todo lo que se necesita para una gestión de ese tipo millonaria se ocupan escrituras legalmente, que la documentación pertenezca al ayuntamiento, al municipio, entre otras cosas, indicó Martínez.
Sobre el campo de tochito, explicó que fue necesario retirar el pasto sintético el año pasado debido a que representaba un riesgo para lesiones para los jugadores y detalló que el material no era nuevo, sino pedacería reutilizada de otras canchas instaladas hace años, la cual ya había cumplido su vida útil, por lo que actualmente los deportistas utilizan el capo de tierra mientras se concreta el tema legal y un proyecto para una nueva superficie.
El año pasado se hizo una remoción, se movió lo que fue el pasto que se tenía instalado en lo que era el campo de Tochito, ya que con varias quejas y asimismo también varias maneras y estrategias que se utilizó con la Liga Empresarial y el Instituto para poder mejorarlo, pues no funcionaron a final de cuentas y estábamos evitando que hubiera una fractura o un accidente mucho mayor. Entonces, por lo tanto, se coordinó el levantar ese pasto sintético que era reutilizado, mencjonó.