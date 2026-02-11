Benefician a 200 estudiantes y familias en Jornada Social del Bienestar

Con el objetivo de acercar servicios municipales y federales a la comunidad escolar, cerca de 200 niñas y niños, así como sus familias, fueron beneficiados durante la Jornada Social del Bienestar realizada en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez en Nogales, Sonora, organizada por la Dirección de Bienestar Social.
La jornada fue coordinada por Bienestar Social, a cargo de Aracely García, y contó con la participación de diversas dependencias. El Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Saneamiento promovió el cuidado del agua entre niñas y niños mediante dinámicas educativas.
Por su parte, Salud Municipal brindó servicios gratuitos de odontología, psicología, nutrición y consulta con médico general. El Instituto Nogalense de la Mujer otorgó vales para estudios de Papanicolaou y exámenes de la vista, en apoyo a la salud integral de las mujeres.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social acercó el esquema completo de vacunación para niñas y niños, así como refuerzos para personas adultas. En tanto, Imagen Urbana realizó la donación de árboles para fomentar el cuidado del medio ambiente, y Bienestar Social difundió información sobre los programas dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad.
Como parte de las acciones complementarias, maestras de los Centros Comunitarios ofrecieron cortes de cabello gratuitos, contribuyendo a la economía familiar. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con las comunidades educativas y fortalecer el bienestar social.