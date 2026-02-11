Benefician a 200 estudiantes y familias en Jornada Social del Bienestar

Servicios de salud, vacunación, cuidado ambiental y apoyos comunitarios fueron acercados a la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez mediante una acción coordinada entre dependencias municipales y federales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/02/2026 11:19 AM.
En Nogales y editada el 11/02/2026 11:22 AM.