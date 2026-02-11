Cae sujeto con orden de aprehensión por robo tras ser sorprendido tirando basura

Elementos del Grupo Operativo Táctico detuvieron a un hombre de 27 años en la colonia Héroes, luego de que al verificar sus datos en Plataforma México se confirmara una orden judicial vigente en su contra por el delito de robo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/02/2026 03:36 PM.
En Nogales y editada el 11/02/2026 03:38 PM.