Cae sujeto con orden de aprehensión por robo tras ser sorprendido tirando basura

Elementos del Grupo Operativo Táctico (G.O.T.) de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal lograron la ubicación y arresto de una persona quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial los hechos se registraron a las 22:25 horas, cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia preventiva sobre la calle Circunvalación Héroes, esquina con Arroyo Buenos Aires, donde observaron a un individuo que arrojó basura en la vía pública, incurriendo en una falta administrativa.
Al descender de la unidad para abordarlo y hacerle de su conocimiento la infracción cometida, consistente en arrojar una cajetilla de cigarros en la vía pública, los agentes se entrevistaron con quien se identificó como William G. “N”, de 27 años de edad.
Al verificar sus datos generales en el sistema de Plataforma México, fueron alertados sobre la orden de aprehensión vigente en el estado de Sonora, con fecha 14 de julio de 2025, por el delito de robo.
Por tal motivo se informó del caso al Centro de Atención Temprana, autoridad que ordenó su aseguramiento y certificación médica correspondiente. Asimismo, se notificó al Departamento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para el seguimiento.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, para la ejecución de dicha orden judicial en su contra.