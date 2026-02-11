Cobach Nogales impulsa la robótica con donación de cinco nuevos equipos

...

Gracias al apoyo de Index Nogales, el plantel fortalece sus clubes STEM con tecnología de punta, beneficiando a cerca de 60 estudiantes y proyectando la realización de un torneo interno con invitación a otras escuelas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/02/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 11/02/2026 04:05 PM.