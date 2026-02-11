Cobach Nogales impulsa la robótica con donación de cinco nuevos equipos

Con el objetivo de mantenerse a la vanguardia educativa y responder a las exigencias tecnológicas actuales, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Nogales, fortalece sus clubes de robótica tras recibir un importante equipamiento por parte de la industria local.
El director de la institución, el maestro Ernesto Félix Vaal, destacó que gracias a la colaboración con la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, el plantel cuenta ahora con 5 robots propios, una herramienta que calificó como fundamental para el desarrollo de sus estudiantes y que anteriormente parecía inalcanzable.
Estamos muy agradecidos con Index; nos donaron cinco robots que ni en sueños los íbamos a tener nunca, antes manejábamos solo uno que era prestado por un docente, señaló Félix Vaal.
El director adelantó que, además de realizar demostraciones para el sector industrial, se tiene proyectado organizar un torneo interno de robótica, con invitación a otras escuelas de la ciudad para posicionar al plantel como sede y motor de esta disciplina en la frontera.
En estos tiempos la tecnología tiene bastante empuje e importancia, no podemos quedar estancados, este aprendizaje les ayudará bastante en su desempeño profesional allá afuera, señaló el directivo.