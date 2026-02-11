Detienen a hombre tras apuñalar a joven en Jardines del Bosque

El agresor fue capturado luego de intentar huir tras herir con una navaja a un hombre de 29 años en la colonia Jardines del Bosque; la víctima presentó una lesión abdominal que pone en riesgo su vida

