Detienen a hombre tras apuñalar a joven en Jardines del Bosque

Un sujeto que hirió con una navaja a otra persona fue detenido por la policía municipal en hechos ocurridos en la colonia Jardines del Bosque en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 00:11 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la avenida de los Maestros esquina con calle el Mirador de dicho sector observan a dos personas que se lidiaban a golpes.
Al ser abordados uno de ellos les informó que fue lesionado con una navaja, mientras que el agresor huyó del lugar corriendo, siendo perseguido y alcanzado metros más delante arrojando un objeto metálico al suelo el cual también fue asegurado, siendo una navaja.
En el acto el detenido fue esposado, identificándose con el nombre de Joel "N" de 30 años de edad, la víctima les manifestó que momentos antes al ir caminando por el sector el detenido le salió al paso y lo golpeó en el rostro y después a la altura de las costillas donde sintió que sangraba, siendo en esos momentos que observó la patrulla y pidió ayuda.
El lesionado de nombre Jorge de 29 años fue atendido y trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital IMSS Bienestar donde fue certificado de una herida penetrante en abdomen la cual tarda más de 15 días en sanar y pone en riesgo la vida.
Por lo que el agresor fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito.