Detienen a joven tras choque con lesionado en la carretera Internacional

El conductor de un sedán fue asegurado por autoridades de Tránsito luego de presuntamente no respetar un alto e impactar a una vagoneta frente a Sonora Gas, dejando a un pasajero bajo observación médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/02/2026 03:41 PM.
En Nogales y editada el 11/02/2026 03:43 PM.