Detienen a joven tras choque con lesionado en la carretera Internacional

El conductor de un vehículo fue detenido por las autoridades de vialidad luego de impactar un vehículo al transitar sobre la carretera Internacional a la altura de la colonia Nuevo Nogales.
El hecho se documentó alrededor de las 20:35 horas cuando agentes de tránsito se trasladaron a dicha carretera frente al negocio Sonora Gas donde reportaban un accidente de tránsito con persona lesionada.
En el lugar observaron un vehículo Jeep Cherokee modelo 2014 de color gris y un sedán Chevrolet Aveo año 2015 de color blanco, los cuales presentaban daños por choque reciente.
Los oficiales se entrevistaron con el propietario de la vagoneta, quien les manifestó que al ir conduciendo su vehículo de sur a norte frente a la gasera, en el retorno se introdujo el conductor del sedán el cual no realizó su alto correspondiente impactando el Jeep.
Ante lo sucedido procedieron a la detención de Diego A. "N" de 24 años de edad, quien fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, trasladando al pasajero de la vagoneta de nombre Miguel E. de 20 años al hospital del Seguro Social donde quedó bajo observación médica, con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.