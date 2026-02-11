Dictan 20 años de prisión a hombre por violación agravada contra menor en Nogales

La Fiscalía de Sonora obtuvo sentencia condenatoria contra Francisco Javier “N”, tras acreditarse que cometió el delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una menor en la colonia Lomas de Anza

