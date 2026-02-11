Dictan 20 años de prisión a hombre por violación agravada contra menor en Nogales

Sentencias a 20 años de prisión a un residente de esta frontera de Nogales, Sonora por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad vecina de la colonia Lomas de Anza.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Francisco Javier “N”, por su responsabilidad penal en el delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de una menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada.
La Fiscalía dio a conocer que la resolución fue dictada durante la audiencia de debate celebrada el 9 de febrero, en la que el Juez analizó y valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio público, determinando la plena acreditación del delito y la responsabilidad del hoy sentenciado.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Fedonia, en la colonia Lomas de Anza, donde el imputado empleó violencia física en contra de la víctima, agravando la conducta delictiva por tratarse de una persona menor de edad.
La FGJES destacó que este resultado es producto del trabajo técnico-jurídico realizado por el personal ministerial, pericial y de investigación, así como de la aplicación de una perspectiva de protección integral a la niñez durante todas las etapas del proceso penal.