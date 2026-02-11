Lanzan campaña binacional “Ama tu Corazón” para prevenir enfermedades cardiovasculares

Autoridades de salud de Sonora y Arizona anunciaron una caminata binacional este 12 de febrero y una feria integral el día 16 en la Plaza Miguel Hidalgo, con servicios médicos gratuitos y actividades de concientización

