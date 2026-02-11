Lanzan campaña binacional “Ama tu Corazón” para prevenir enfermedades cardiovasculares

Con el objetivo de fomentar la prevención de enfermedades cardiovasculares y estrechar los lazos de colaboración transfronteriza, la Secretaría de Salud de Sonora, en conjunto con el Consejo Binacional de Salud (COBINAS) y diversos organismos de ambos países, presentaron la campaña binacional “Ama tu Corazón”.
Esta iniciativa, impulsada localmente por la doctora Daniela Lara, enlace de Cobinas, contempla dos eventos masivos diseñados para impactar positivamente en la salud pública de la región fronteriza durante el mes de febrero.
El primer gran encuentro será la caminata binacional, programada para este jueves 12 de febrero de 2026, con movilización en punto de las 08:00 horas y punto de reunión en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de réplica de la antigua Aduana.
El recorrido culminará en la garita peatonal Morley, con la simbolización de la unión de ambas comunidades en pro del bienestar físico y la invitación especial a los asistentes para que acudan con una prenda de color rojo como símbolo de la lucha contra las enfermedades del corazón.
Durante esta feria, la ciudadanía podrá acceder de manera gratuita a una amplia gama de servicios médicos y de orientación, entre los que destacan toma de presión arterial y pruebas de diabetes e hipertensión, esquemas de vacunación universal para todas las edades, orientación nutricional, psicológica, dental y de salud para la mujer, además de servicios adicionales como técnicas de RCP, donación de sangre y activación física.
Esta campaña cuenta con el respaldo de instituciones como el Consulado General de México en Nogales, Arizona; el IMSS-Bienestar, gobiernos municipales de ambos Nogales, entre otras instituciones, con lo que reafirman que la salud es un compromiso compartido que trasciende el muro fronterizo.