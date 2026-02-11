Preparatoria Municipal celebrará su aniversario con la primera “Carrera Lobos”

...

En el marco de su 16 aniversario, la Preparatoria “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” realizará el próximo 22 de febrero una carrera atlética de 1 y 5 kilómetros, organizada por la sociedad de alumnos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/02/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 11/02/2026 04:25 PM.