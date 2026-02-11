Preparatoria Municipal celebrará su aniversario con la primera “Carrera Lobos”

En el marco de los festejos por el decimosexto aniversario de su fundación, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” sostendrá la primera “Carrera Lobos”, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero de acuerdo con la directora de esta institución Lydia Adelaida Gutiérrez, el evento es una iniciativa organizada e impulsada por la sociedad de alumnos de las sucursales Colosio y La Mesa en Nogales, Sonora.
Mencionó la competencia está diseñada para ser inclusive y cuenta con diversas categorías que van desde el nivel inicial hasta el profesional, para quienes buscan una actividad familiar, se tiene un circuito de 1 kilómetro, mientras que para los atletas experimentados se contará con el apoyo del Instituto del Deporte para garantizar la competencia de 5 kilómetros.
Para hacer la invitación, la convocatoria a los atletas, a los que son expertos en el tema. Va a haber premios en efectivos, premios simbólicos. El primer lugar va a ser 1,500 pesos, el segundo lugar son 1,000 pesos, el tercer lugar son 500 pesos y, como lo mencioné, es una actividad de Sociedad de Alumnos y si tiene un costo, la inscripción también, pues es simbólico lo que se está cobrando, son 150 pesos. Los estudiantes que se quieran registrar, ya sea de secundaria, de preparatoria, de universidad, se pueden acercar a las instalaciones de la preparatoria, indicó la directora.
La carrera va a ser el día 22 de febrero y va a iniciar en la Plaza Miguel Hidalgo. Se les va a compartir el circuito que Marco nos va a hacer llegar para compartirlo en las páginas institucionales de aquí del Ayuntamiento y pueden registrarse con nosotros y la verdad también ayudar a los jóvenes porque es una actividad meramente de ellos y sobre todo que impulsemos el deporte, impulsemos en nuestros jóvenes el deporte porque es una forma también de alejar los malos hábitos, no dejarlos llegar, manifestó.