SEC ordena demolición de barda en primaria tras riesgo de colapso

...

Luego de denuncias de padres de familia y un dictamen de Protección Civil, la Secretaría de Educación confirmó el derribo total de la estructura en la escuela “José de Jesús Flores Valverde” y la instalación provisional de malla ciclónica para garantizar la seguridad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/02/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 11/02/2026 03:59 PM.