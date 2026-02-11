SEC ordena demolición de barda en primaria tras riesgo de colapso

Tras las denuncias públicas y la manifestación de preocupación por parte de padres de familia, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora anunció una intervención inmediata en la escuela primaria “José de Jesús Flores Valverde” en Nogales, Sonora, para eliminar el riesgo de colapso de su barda perimetral.
A través de comunicación oficial, la dependencia informó que la estructura, la cual presentaba una inclinación crítica y grietas severas, será derrumbada en su totalidad. Como medida de seguridad inmediata mientras se gestiona una obra de construcción mayor, las autoridades escolares instalarán una malla ciclónica provisional para delimitar el plantel.
La SEC confirmó que ya se encuentra un contratista en las instalaciones ubicadas sobre la calle Lago Azul, en la colonia El Rastro, a efecto de coordinar las acciones técnicas para el derribo controlado de la pared. Esta medida responde al dictamen de la Unidad Municipal de Protección Civil, cuya titular, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, asumió acciones de acordonado de la zona el pasado viernes 6 de febrero ante el peligro inminente.
Cabe destacar que esta resolución llega luego de que las familias del sector denunciaran que la estructura cedía diariamente y significar una situación de peligro no solo a los estudiantes, sino a los transeúntes que circulan por la banqueta del plantel.
Aunque los padres señalaron que los reportes se habían interpuesto con anterioridad sin éxito, la movilización reciente y el riesgo documentado por Protección Civil finalmente activaron el protocolo de Seguridad Escolar.
Por el momento, se espera que con la llegada del contratista se defina el tiempo de ejecución de la obra definitiva, para garantizar así que la seguridad de los niños y niñas de la escuela primaria “José de Jesús Flores Valverde” en el turno matutino y “Armida de la Vara y Robles”, vespertino, deje de estar sujeta a las condiciones climáticas o la inestabilidad de la antigua estructura.