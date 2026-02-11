“Vamos al cine con Cinépolis” lleva casi una década regalando sonrisas a niños nogalenses

Impulsado por Gustavo Ibarra, el programa ha permitido que miles de menores vivan gratuitamente la experiencia del cine, incluyendo funciones con palomitas y refrescos, además de integrar a niños con discapacidad en esta iniciativa de responsabilidad social

11/02/2026
En Nogales y editada el 11/02/2026 04:40 PM.