Aclara DIF Nogales que convocatoria de Matrimonios Colectivos aún no inicia

...

El DIF Nogales informó que la convocatoria para los Matrimonios Colectivos aún no ha iniciado y pidió a las parejas interesadas esperar la publicación oficial, prevista para el 16 de febrero por parte del Gobierno del Estado. La institución aclaró que el trámite se realizará de manera coordinada con Registro Civil y DIF Sonora, por lo que no es necesario acudir por ahora a las oficinas municipales.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/02/2026 12:13 PM.
En Nogales y editada el 12/02/2026 12:22 PM.