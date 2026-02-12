Aclara DIF Nogales que convocatoria de Matrimonios Colectivos aún no inicia

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nogales informó que aún no se ha iniciado la convocatoria para los Matrimonios Colectivos, por lo que no es necesario que las parejas acudan por el momento ni a DIF Nogales ni al Registro Civil, hasta que la información sea oficialmente publicada por las instancias correspondientes.
La subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Nogales, Ana María Messina Aguirre, explicó que este proyecto se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Registro Civil y DIF Sonora, y se llevará a cabo de manera simultánea en Nogales y en el resto de los municipios del estado.
Será el 16 de febrero cuando el Gobierno del Estado haga pública la convocatoria oficial, por lo que pedimos a las parejas interesadas esperar a que se emita la información completa para evitar confusiones o traslados innecesarios, señaló.