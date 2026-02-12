Aprueba Cabildo envío de la Cuenta Pública 2025 al Congreso

En cumplimiento de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, el Cabildo de Nogales aprobó la remisión al Congreso del Estado de la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.Tras la lectura del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio, las y los regidores, encabezados por el alcalde Juan Gim Nogales, manifestaron su aprobación al documento y autorizaron su publicación en la tabla de avisos del municipio.Durante la sesión extraordinaria convocada por la Secretaría del Ayuntamiento, la tesorera municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, presentó de manera gráfica el estado que guardan las finanzas del Ayuntamiento correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, así como la balanza de comprobación del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año.El informe financiero señala un incremento del 30 por ciento en los activos circulantes respecto a 2024, al alcanzar un monto de 467 millones 831 mil 278.52 pesos, lo que suma una hacienda y cuenta pública por un total de 904 millones 278 mil 979.82 pesos.Asimismo, el documento reporta ingresos y otros beneficios por un total de mil 410 millones 444 mil 058.80 pesos, lo que representa un incremento del 8 por ciento en comparación con el mismo trimestre de 2024.De igual forma, el Cabildo acordó remitir al Congreso del Estado el informe de ingresos adicionales correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, así como autorizar la publicación en la tabla de avisos del municipio del estado que guarda el origen y aplicación de los recursos del erario durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado.Finalmente, las y los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron las ampliaciones líquidas y transferencias compensadas al presupuesto de egresos del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, además de autorizar los movimientos contables contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.