Aprueba Cabildo envío de la Cuenta Pública 2025 al Congreso

Aprueba Cabildo envío de la Cuenta Pública 2025 al Congreso
Ver más imágenes
...

El Cabildo de Nogales aprobó por unanimidad la remisión al Congreso del Estado de la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre de 2025, destacando un incremento del 30 por ciento en activos circulantes y un aumento del 8 por ciento en ingresos respecto al año anterior.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/02/2026 11:50 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 08:37 AM.