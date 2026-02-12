Corazón binacional en Nogales: Ambos lados unidos para prevenir cardiopatías

En un acto cargado de simbolismo y compromiso social, residentes y autoridades de salud de ambos lados de la frontera unieron voluntades para formar un corazón humano dividido únicamente por el muro fronterizo. Esta intervención urbana forma parte del lanzamiento de la campaña “Ama tu Corazón 2026”, una iniciativa que busca combatir las enfermedades cardiovasculares en la región fronteriza de México y Estados Unidos.
La actividad, que logró alinear a ciudadanos de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, bajo el mismo propósito, destaca que, aunque existan barreras físicas, los retos de salud pública son compartidos.
Como parte de un esfuerzo binacional por la salud cardiaca, la doctora Daniela Lara, representante de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y directora del Centro de Salud Urbano de IMSS Bienestar Nogales, explicó que este evento no es solo una fotografía, sino el motor de una estrategia integral.
En la caminata y conformación del corazón humano en el muro fronterizo se sumaron la regidora presidenta de la Comisión de Salud en el Cabildo, Dora Alicia Ruelas Armenta, el director del Instituto Nogalense de la Juventud, Glen Lizárraga Arredondo, así como director del Isssteson local Luis Armando Llamas, además de estudiantes de las escuelas de enfermería y personal de las diversas instituciones de salud pública y privada.
La formación de este corazón es un simbolismo muy importante para nuestras comunidades fronterizas, es el resultado de organizar a agencias aliadas en Arizona y a instituciones de salud y universidades en Sonora para trabajar de manera conjunta, señaló la doctora Lara durante la entrevista.
Precisó que las enfermedades cardiacas siguen siendo una de las principales causas de muerte en el estado con la proliferación de infartos, además de la asesina silenciosa de la presión arterial alta como principal factor de riesgo, y detectarla es el primer paso para evitar desenlaces fatales.
De ahí que, como parte de acciones inmediatas, se han instalado 28 módulos de detección en puntos estratégicos como supermercados y plazas públicas de Nogales. La invitación está abierta a toda la población, sin importar su afiliación médica, ya que personal de enfermería y del sistema de salud en los módulos realizan tomas de presión arterial y glucosa, pruebas rápidas e indoloras que funcionan como un termómetro del estilo de vida actual.
En caso de detectar anomalías, los pacientes son referidos de inmediato como derechohabientes a sus respectivas unidades de IMSS, ISSSTE o ISSSTESON, así como a la población abierta al Centro de Salud Urbano o al Hospital General bajo el esquema de IMSS Bienestar.
Es una oportunidad para hacer un llamado al autocuidado, acérquense a los módulos; una detección oportuna permite un tratamiento que puede cambiar el rumbo de su vida, manifestó la doctora Lara.