Corazón binacional en Nogales: Ambos lados unidos para prevenir cardiopatías

Residentes y autoridades de ambos Nogales formaron un “Corazón Binacional” en el muro fronterizo para lanzar la campaña “Ama tu Corazón 2026”, que impulsa la prevención y detección oportuna de enfermedades cardiovasculares mediante módulos gratuitos de revisión en la ciudad.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/02/2026 03:59 PM.
En Nogales y editada el 12/02/2026 04:35 PM.