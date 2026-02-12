EATON Nogales abre su planta a la Asociación Down, impulsando inclusión y autonomía

Bajo la dirección de Martha Moreno, presidenta de la Asociación, el equipo de trabajo y beneficiarios acudieron a la planta para ofrecer una variedad de productos, desde repostería y botanas, hasta artículos textiles como sus calcetines disparejos, a los colaboradores de EATON, quienes respondieron con entusiasmo y solidaridad ante la iniciativa.Más que una venta, explicó su presidenta, es un paso hacia la autonomía para la Asociación Down de Nogales, que opera como una Institución de Asistencia Privada (IAP) y estos espacios son vitales. Martha Moreno enfatizó que la apertura de EATON no solo representa una oportunidad de recaudación económica, sino un ejercicio real de inclusión social y laboral.
Agradecemos profundamente la sensibilidad de EATON y al gerente de Recursos Humanos, Raúl Ramírez, por esta apertura, así como a su equipo Jazmín Ortiz y Héctor Valdés, ya que estos fondos son los que nos permiten sostener las terapias, pero más allá de lo económico, ver a nuestros jóvenes participar activamente en el proceso de venta fortalece su desarrollo personal, su motricidad y su confianza, señaló Moreno.