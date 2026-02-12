EATON Nogales abre su planta a la Asociación Down, impulsando inclusión y autonomía

EATON Nogales abre su planta a la Asociación Down, impulsando inclusión y autonomía
En un emotivo encuentro que fusiona la responsabilidad social corporativa con el espíritu comunitario, la empresa maquiladora EATON abrió sus instalaciones a los integrantes de la Asociación Down de Nogales. Esto con el objetivo de brindar un espacio de comercialización interna para los productos artesanales elaborados en los talleres de la institución.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/02/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 12/02/2026 04:16 PM.