Fortalece Gobierno de Nogales movilidad en colonia Pueblo Nuevo

Con el objetivo de generar mayor seguridad, movilidad y bienestar para las familias, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, avanza en la pavimentación con concreto hidráulico de diversos tramos de las calles Pilares de Nacozari, Esmeralda, Topacio y Diamante, en la colonia Pueblo Nuevo.Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, sostuvieron un encuentro con vecinas y vecinos del sector, quienes aprovecharon para reconocer y agradecer el cumplimiento de este compromiso, largamente esperado por la comunidad.Las y los residentes señalaron que por más de 45 años padecieron problemas derivados del polvo, así como condiciones de riesgo durante la temporada de lluvias, cuando estas vialidades se convertían en arroyos intransitables, afectando seriamente la movilidad y la seguridad de la población.Al término de la reunión, los funcionarios explicaron que el proyecto contempla la construcción de banquetas y guarniciones, así como muros de contención, además de la introducción de tubería para agua potable y drenaje, con sus respectivos registros y tomas domiciliarias.Asimismo, detallaron que la obra incluye señalización vial, aplicación de pintura para la división de carriles y otras acciones complementarias que permitirán una circulación más ordenada y segura.Precisaron que estos trabajos se realizan con recursos propios del municipio, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, como parte del compromiso de la actual administración por mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias nogalenses.