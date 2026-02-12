Fortalece Gobierno de Nogales movilidad en colonia Pueblo Nuevo

El Gobierno de Nogales avanza en la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles en la colonia Pueblo Nuevo, con el propósito de mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias del sector.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/02/2026 12:08 PM.
En Nogales y editada el 12/02/2026 12:16 PM.