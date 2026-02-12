Golpean y asaltan a tres personas en hechos distintos; quedan graves

De acuerdo con el reporte policial fue a las 04:47 horas que elementos preventivos fueron alertados sobre la internación de una persona lesionada de gravedad al hospital Centro Médico.En el lugar se entrevistaron con Joaquín A. de 48 años, el cual les manifestó que momentos antes al conducir en su vehículo por la carretera Mascareñas - Nogales, le marcaron el alto un par de sujetos quienes le solicitaron un raite a Nogales, accediendo a llevarlos.Detalló que en el camino los dos comenzaron a golpearlo con puños y un objeto metálico, despojándolo de sus pertenencias descendiendo del vehículo para huir a fuerza de carrera, dejándolo lesionado.Dijo que herido y por sus propios medios se trasladó al hospital donde fue valorado con fractura craneoencefálica y fractura en tórax, las cuales tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.En otro caso alrededor de las 10:29 horas se informó a las autoridades sobre la internación de dos personas en el Hospital del Seguro Social de la colonia Siglo XXI.En el lugar se entrevistaron con Hernán P. de 20 años y Juan A. de 18 años, quienes les manifestaron que al ir saliendo de su trabajo en la maquiladora Chamberlain a la altura de la calle Silva Hurtado, se les acercó un vehículo del cual descendieron un par de sujetos quienes comenzaron a agredirlos a golpes, quitándoles sus pertenencias.Lesionados fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja quienes los llevaron al hospital donde fueron valorados con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.Sobre ambos casos dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.