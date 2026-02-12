Golpean y asaltan a tres personas en hechos distintos; quedan graves

Dos personas fueron atacadas y lesionadas por un par de sujetos que en dos hechos distintos los agredieron a golpes para despojarlos de sus pertenencias, ambas víctimas tuvieron que ser hospitalizadas con lesiones de gravedad.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/02/2026 03:41 PM.
En Nogales y editada el 12/02/2026 05:26 PM.