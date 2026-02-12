Hombre de 53 años agredido por perros callejeros en Avenida Álvaro Obregón

...

Un hombre adulto fue atacado por una jauría de perros callejeros que lograron lesionarlo cuando caminaba por plena avenida Álvaro Obregón. 

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/02/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 12/02/2026 05:17 PM.