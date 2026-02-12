Hombre de 53 años agredido por perros callejeros en Avenida Álvaro Obregón

El reporte policial detalla que siendo las 09:00 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a dicha avenida donde se encuentra el restaurante 7 Mares, lugar donde reportaban a una persona mordida por perros.En el lugar se entrevistaron con el afectado de nombre Enrique de 53 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al ir caminando por dicha vialidad, le salieron al paso tres perros callejeros, los cuales comenzaron a agredirlo.Dijo que en ese momento uno de los animales logró morderlo en la pierna derecha y otro en la pierna izquierda, así como en los brazos, siendo auxiliado por un taxista que pasó por el lugar.Ante lo sucedido los agentes trasladaron al afectado ante el médico de guardia quien lo dictaminó de sus lesiones, haciendo de conocimiento del ataque al Centro de Bienestar Animal para la captura y monitoreo de los canes.