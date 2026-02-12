Sección 54 del SNTE fortalece unidad con encuentro de jubilados en Nogales

Sección 54 del SNTE fortalece unidad con encuentro de jubilados en Nogales
El coordinador regional de la Sección 54 del SNTE, Fredeberto Hoyos Medina, convivió con jubilados y pensionados de la delegación D47 en Nogales, donde destacó su legado y reafirmó el compromiso sindical de fortalecer la unidad y mejorar las prestaciones del magisterio.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/02/2026 03:51 PM.
En Nogales y editada el 12/02/2026 04:21 PM.