Sección 54 del SNTE fortalece unidad con encuentro de jubilados en Nogales

En un ambiente de fraternidad y reconocimiento al legado docente, el coordinador regional de la Región 8 de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fredeberto Hoyos Medina, participó en un convivio con la delegación D47 de jubilados y pensionados de esta frontera.El encuentro, organizado con motivo del Día del Amor y la Amistad por la maestra Alma Lorenia Félix García, secretaria delegacional de la D47, sirvió como plataforma para destacar la importancia de quienes Hoyos Medina calificó como “los pioneros y creadores” de la organización sindical.
Es un honor participar en este desayuno con una de las delegaciones más activas de nuestra sección, el mérito es de la maestra Alma Lorenia, quien mantiene esa comunión y unidad constante entre los compañeros, que son el mayor orgullo de la Sección 54, expresó el coordinador regional.
Buscamos transmitir todo ese conocimiento a los jóvenes que vienen empujando fuerte, la unidad siempre será la base de nuestro sindicato, enfatizó.
Sobre las negociaciones actuales, destacó que, tras la realización del Pleno Nacional de Demandas, ya se han comenzado a implementar noticias positivas para los trabajadores de la educación, aunque se mantienen a la expectativa de nuevos acuerdos que fortalezcan la seguridad laboral y económica de los agremiados.
Fredeberto Hoyos Medina reiteró el compromiso de la Región 8 de seguir en la ruta de trabajo bajo los principios de respeto y unidad, con un agradecimiento a la anfitrionía de los jubilados de Nogales en este evento que refuerza la identidad de la casa 54.