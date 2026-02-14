África Ayala representará a México en la vuelta internacional juvenil intercop en Guatemala

El talento de la juventud nogalense cruza fronteras, África “La Chapis” Ayala, destacada ciclista local, ha sido convocada para representar a México en la prestigiosa Vuelta Internacional Juvenil Intercop, que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en Guatemala.Luego de una demostración de disciplina y esfuerzo, Ayala se integra al Azteca Cycling Team Femmes para competir en la categoría Junior, que eleva su representación deportiva más allá de Sonora para portar los colores nacionales en el extranjero.Al referir un logro compartido, para África, esta oportunidad es el resultado de un trabajo en equipo que involucra a toda la comunidad ciclista de Nogales, al Instituto del Deporte a cargo de Marco Alonso Martínez, especialmente de su papá y couch deportivo Abelardo Ayala y al promotor deportivo Gilberto Medina, representante del equipo femenil Azteca Cycling.
Es una oportunidad única de darme a conocer más allá de México, este es un logro no solo mío, sino de todos los que me han apoyado en mi proceso: Bladimir Gil en la preparación, Omar Velarde y cada equipo de Nogales que ha estado presente, expresó emocionada la atleta.
No se van a arrepentir de apoyarnos; prometo darlo todo y demostrar que Nogales tiene el nivel para brillar internacionalmente, concluyó la ciclista juvenil.