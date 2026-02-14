África Ayala representará a México en la vuelta internacional juvenil intercop en Guatemala

...

La ciclista nogalense África “La Chapis” Ayala fue convocada para representar a México en la Vuelta Internacional Juvenil Intercop, que se celebrará del 16 al 19 de abril en Guatemala. Competirá en la categoría Junior con el equipo Azteca Cycling Team Femmes, llevando los colores nacionales en una justa internacional.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/02/2026 06:41 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 05:48 PM.