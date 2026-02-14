Alcaldes y delegados federales fortalecen agenda regional en Nogales

Promover la cercanía entre los delegados estatales, federales y los presidentes municipales de los municipios del norte de Sonora, fue la principal intención de un encuentro regional realizado el pasado jueves en la sala Alexander Hamilton del FOPIN, con la participación como anfitrión de este evento del alcalde Juan Gim Nogales.
El munícipe manifestó que en esta ocasión los convocantes fueron el director general de la SICT en Sonora, Máximo Moscoso Pintado y el delegado de la Secretaría de Gobernación Ricardo Lugo, en donde se contó con la presencia además de los representantes de SEGOB, SICT, BANOBRAS, CAPUFE, CONAPESCA, INFONAVIT, ISSSTE, CONAFOR, SEDATU, CONAGUA, IMSS Bienestar entre otras.
De la misma forma al encuentro asistieron los alcaldes, Jesús Leonardo García de Ímuris, Francisco Arturo Duarte de Magdalena, Javier Francisco Moreno de Santa Ana, Lorenzo Fabián Santamaría de Opodepe, Alejandro Luis Grijalva de Rayón, Edgar Aarón Palomino de Cucurpe, junto a representantes de Rosario de Tesopaco.
Ayer aquí estuvo una reunión organizada que es un foro regional. A Nogales le tocó como la segunda sede que inicia con este espíritu de los delegados federales en Sonora, coordinados con la Secretaría de Gobernación a través de su delegado Ricardo Lugo y este Máximo Moscoso. Entre los dos organizan este foro y el propósito es que los alcaldes tengamos y revisemos nuestra agenda con cada uno de los temas que representa cada delegado. Cada uno de ellos hace una dinámica de tal manera que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de revisar lo que está en proceso, de solicitar algún programa, etc. De tal manera que se hace una dinámica con ese tipo de propósito, mencionó el alcalde.
Principalmente los delegados, no por la jerarquía, sino por la importancia de los programas, está Máximo, ahí el cuerpo B, que está pendiente de lo que es de las colinas del Yaqui hasta lo que es ahí por la vuelta para lo que son los agentes aduanales. Eso es un tema, con Lirio del Castillo solicitar otra remodelación de la carretera donde hace falta más señalización, que es lo mínimo, pero es importante recubrir todo eso que está pendiente de señalización de las carreteras, que es mínimo. El de Gobernación, el programa de seguridad del FICOSEC, que es ese ingreso en la Secretaría de Seguridad Pública que acabamos de presentar, unos proyectos para seguridad pública, manifestó.