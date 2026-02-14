Alcaldes y delegados federales fortalecen agenda regional en Nogales

El alcalde de Nogales, Juan Gim Nogales, encabezó un foro regional en el FOPIN para fortalecer la coordinación entre delegados federales y presidentes municipales del norte de Sonora. El encuentro fue convocado por Máximo Moscoso Pintado, director de la SICT en Sonora, y Ricardo Lugo, delegado de la Secretaría de Gobernación, con la participación de dependencias como SICT, SEGOB, BANOBRAS, CAPUFE, INFONAVIT, IMSS Bienestar y CONAGUA, entre otras.

