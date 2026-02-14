Detienen a ebrio que amenazó a policías y dijo pertenecer a grupo criminal

...

Un hombre identificado como Ricardo “N”, de 46 años, fue detenido por policías municipales al ser sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en la calle Arroyo Los Nogales.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/02/2026 05:12 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 05:22 PM.