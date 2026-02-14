Detienen a ebrio que amenazó a policías y dijo pertenecer a grupo criminal

Un sujeto ebrio fue detenido por la policía municipal cuando ingería bebidas alcohólicas en la vía pública donde se dijo se miembro de un grupo delincuencial negándose a ser detenido.De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 18:05 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle el Arroyo Los Nogales, cuando tuvieron a la vista a un sujeto que ingería bebidas embriagantes en la calle.Por lo que fue abordado identificándose como Ricardo "N" de 46 años de edad, a quien le informaron que por sus actos seria llevado ante un juez cívico a lo cual se negó tornándose agresivo.El sujeto les manifestó que no los acompañaría y que pertenecía a un grupo delincuencial y que le hiciera como quisiera, realizando amenazas en contra de los oficiales, realizando una llamada a una persona a quien se refería como patrón.Los agentes solicitaron el apoyo de otra unidad realizando el arresto del señalado en el lugar siendo este trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde quedo a disposición de las autoridades ministeriales.