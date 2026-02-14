FOPIN refuerza transparencia: logra 25 contratos y asigna 29 millones a obras públicas

FOPIN refuerza transparencia: logra 25 contratos y asigna 29 millones a obras públicas
Ver más imágenes
...

En sesión extraordinaria del Comité Técnico del FOPIN, presidida por el alcalde Juan Gim Nogales, se reiteró el compromiso con la transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos del Parque Industrial de Nogales. Durante la reunión rindió protesta el ingeniero Jacinto Javier Peñuñuri, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Nogales, para fortalecer la visión técnica en la toma de decisiones.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/02/2026 07:01 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 09:40 PM.