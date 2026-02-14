FOPIN refuerza transparencia: logra 25 contratos y asigna 29 millones a obras públicas

Con un enfoque renovado en la transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos, este viernes se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), reunión que fue presidida por el alcalde Juan Gim Nogales, quien reafirmó el compromiso de garantizar cuentas claras en la gestión del patrimonio industrial de la ciudad.
Previó a la sesión se tomó protesta al ingeniero Jacinto Javier Peñuñuri, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Nogales, ya que su integración responde a la estrategia de sumar perfiles especializados que aporten una visión técnica completa en la toma de decisiones y la supervisión de los proyectos estratégicos del fideicomiso.
El informe financiero y operativo fue presentado por el director técnico, Carlos Huerta Rivera, quien caracterizó al año 2025 como uno de retos para el comercio global, marcado por la incertidumbre en los mercados y el TMEC, sin embargo, destacó que el FOPIN actuó eficazmente como un “amortiguador financiero”, dando estabilidad a las operaciones municipales, a pesar de los movimientos internacionales.
En el tema de productividad comercial, informó que la estabilidad permitió la firma de 25 nuevos contratos durante el año, creando una mayor ocupación lo que se vio reflejado de manera activa en un 60% más en los ingresos de gestión en comparación con el periodo anterior, lo que fortalece la capacidad de inversión del organismo.
De la misma forma detalló la implementación de las “Transferencias Compensadas” fue una herramienta clave que permitió reorientar gastos operativos hacia la inversión pública, donde se comentó se redujeron recursos como combustibles, energía eléctrica y servicios legales, dando mayor cabida a que estos llegaran al impacto social, manteniendo la operatividad sin reducir el desarrollo de obra.
Destacó durante este periodo el FOPIN destinó una inversión total de 29 millones de pesos a obras de “Beneficio Colectivo”, dentro de los cuales enumeró lo provisto a la modernización del relleno sanitario por 18.7 millones de pesos, 8 millones para el módulo 3 de la Planta Tratadora de Aguas Residuales en Los Alisos, y 3 millones de pesos asignados para trabajos de bacheo, los cuales fueron ejecutados.