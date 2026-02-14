Joven imputado por atacar a tres sin techo en Nogales

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se formuló imputación en contra de Renzo Eduardo "N", de 25 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones graves calificadas con ventaja y lesiones que tardan más de quince días en sanar y no ponen en peligro la vida, en perjuicio de tres personas en situación de calle en Nogales.Se dio a conocer que el día 12 de febrero de 2026 se celebró la audiencia por los hechos ocurridos el pasado 27 de enero de 2026, cuando el imputado, en compañía de otras personas, consideradas “vagos violentos”, acudió a un inmueble en estado de abandono conocido como restaurante Atlantis, ubicado en la colonia El Greco, donde se encontraban las víctimas José Crescencio "N", de 43 años; José Manuel "N", de 26 años y Osman David "N", de 40 años.Una vez en el interior del edificio, los agresores ejercieron violencia física en contra de las víctimas, utilizando golpes, patadas, palos y armas blancas, ocasionándoles diversas lesiones que fueron certificadas mediante dictámenes médicos periciales. Por estos mismos hechos, previamente fueron vinculados a proceso Víctor Abel “N” y Ángel Armando “N”, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al acreditarse datos de prueba suficientes que establecen su probable intervención en la agresión.La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso de actuar con firmeza y estricto apego a la legalidad frente a conductas que vulneren la integridad física y la dignidad humana, particularmente cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.