Joven imputado por atacar a tres sin techo en Nogales

...

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó la detención e imputación de Renzo Eduardo “N”, de 25 años, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones graves calificadas con ventaja, en perjuicio de tres personas en situación de calle en Nogales.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/02/2026 05:35 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 04:51 PM.