Nogales habilita espacios de venta para comerciantes durante el 14 de febrero

El Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el secretario Hipólito Sedano Ruiz, implementó un plan para ordenar la venta por el 14 de febrero, otorgando entre 80 y 90 permisos a comerciantes semifijos y delimitando espacios para evitar competencia desleal y caos vial. La medida busca equilibrar oportunidades entre negocios establecidos, ambulantes, estudiantes y organizaciones, además de fomentar el consumo local.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/02/2026 05:40 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 09:39 PM.