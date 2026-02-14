Nogales habilita espacios de venta para comerciantes durante el 14 de febrero

Un acomodo que permita a comerciantes establecidos y semifijos aprovechar de una fecha tan importante como el 14 de febrero en materia de economía local, aseguró se trabajó con antelación el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, quien manifestó la intención es que todos aquellos que busquen este beneficio puedan obtenerlo sin caer en la competencia desleal.Prometió en estos días de festejos entre los ciudadanos, se busca tener razonables y justos, y si bien la comuna no puede regular el precio que se paga por un arreglo floral en la vía publica en los locales establecidos, se busca tener una estabilidad que beneficie al consumidor, pero que sea rentable para los comerciantes de ambos giros.
Hemos buscado espacios donde se pueda brindar a los establecidos un lugar frente a sus establecimientos donde pongan un punto de venta y un cajón anterior o posterior del estacionamiento donde los vehículos puedan detenerse con mayor facilidad y que no obstruyan los segundos o tercer carril que muchas veces provocan un caos vial en muchas de las principales calles de la ciudad. Estas son las acciones que hemos llevado a cabo, alejar a los comerciantes de los negocios establecidos, pedirles a ellos que respeten a estos negocios establecidos y brindarles la oportunidad de luego de que también ellos puedan vender, manifestó el secretario.
Pues recordemos que después de las fechas, atrás de las fechas del 14 de febrero y del 10 de mayo, tenemos a muchos estudiantes que buscan estas fechas y lugares públicos para generar ingresos para sus graduaciones, para actividades, para las celebraciones del Día de las Madres y por supuesto que tenemos que ser un gobierno humano y sensible que brinde oportunidades para los negocios establecidos pero también para aquellos ambulantes que llevan a cabo actividades comerciales de manera lícitas y correctas, mencionó.