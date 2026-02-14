Oro mantiene su brillo en ventas de San Valentín en Nogales

En Nogales, las joyerías registran menor volumen de ventas en piezas de oro, pero el alza constante en el precio del metal mantiene rentable el negocio, especialmente en fechas como el 14 de febrero, diciembre y el 10 de mayo.

14/02/2026
En Nogales y editada el 13/02/2026 05:41 PM.