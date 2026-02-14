Parque Industrial de Nogales avanza: 2026 será año de inversiones y crecimiento

El Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales, encabezado por Carlos Huerta Rivera y con el respaldo del alcalde Juan Gim Nogales, informó que tras un proceso de ordenamiento administrativo y mejoras en infraestructura, el parque se encuentra en una posición favorable para atraer inversiones en 2026.

