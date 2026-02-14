Parque Industrial de Nogales avanza: 2026 será año de inversiones y crecimiento

Un camino claro a la consolidación de las inversiones en este 2026, así como el apoyo a programas de infraestructura en beneficio de los nogalenses, se encuentran en el panorama de esta para-municipal para este nuevo periodo de administración de acuerdo con el director del comité técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales, Carlos Huerta Rivera.
El funcionario preciso tras un periodo de ordenamiento en infraestructura y administración, el parque industrial de los nogalenses se encuentra en una posición privilegiada para su promoción, gracias a recuperaciones e inversiones claves que el comité ha aprobado con la guía del presidente municipal Juan Gim Nogales.
Ya estamos en ese momento de crecer y tenemos unas condiciones geopolíticas que no son las mejores. Si hubiéramos estado en este momento cuando empezó Nearshoring, habría sido otra historia. Y ahora nos sentimos muy comprometidos porque ahora que ya tenemos una infraestructura buena, y ahora que ya tenemos cosas que ofrecer al mundo, ahora que tenemos finanzas sanas, ahora que podemos decirles a nuestros clientes, confíen en esta empresa pública municipal, comentó Carlos Huerta.
Al cierre del año 2025 tuvimos una reunión de comité técnico en donde había voces que querían ser muy optimistas y nosotros teníamos que ser los cautos. Nosotros seguimos en el pronóstico. Al cierre de este año el parque industrial de Nogales va a tener en promedio ingresos por medio millón de dólares al mes. La perspectiva esa, ese es nuestro piso, no lo vamos a mover. Y todos los esfuerzos de esta administración van encaminados a eso, indicó.