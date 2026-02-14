Pedaladas con sueño nacional: Nogales se une en Rodada con Causa para apoyar ciclistas juveniles

El ciclismo en la frontera no es solo un deporte, es una comunidad que sabe trabajar en equipo y con el objetivo de impulsar a las nuevas promesas del pedal hacia el Nacional Clasificatorio para la Olimpiada CONADE 2026 en Guadalajara, Jalisco, la Comisión de Ciclismo Nogalense y la Unión Ciclista Nogalenses (UCI Nogales) lanzan una invitación abierta a la ciudadanía para participar en la Rodada con Causa este próximo domingo 15 de febrero.En un esfuerzo coordinado sin fronteras, destaca en este evento la amalgama de voluntades, ya que no se trata solo de un club, sino de una estructura de apoyo donde participan activamente el grupo Altruistamente Locos y la organización 0s3 Movement de Nogales, Arizona, al reforzar el lazo deportivo binacional.
A este esfuerzo se suman equipos locales como Zorros Endurance, Nogales Cycling, Star Bikes, Bikes 631, Rebeldes del Norte, Pumas y Rhinos, entre otros, bajo el respaldo del Instituto Municipal del Deporte (IMDEN), quienes participarán y como sede se contempla el camino de acceso del Bellotoso, hasta la zona conocida como Puerto Don Manuel, hacia el ejido La Arizona.
Omar Velarde Anaya, Secretario de la Comisión de Ciclismo Nogalense, detalló que la jornada comenzará desde temprano para calentar el ambiente: “Desde las seis y media o siete de la mañana empezaremos las actividades. Nuestros compañeros runners se instalarán y tendremos el apoyo de una empresa de café local para ese 'toquecito rico' mañanero; el horario oficial de la rodada es de 8:00 a 11:00 de la mañana”.
EL SEMILLERO NOGALENSE EN LA MIRAEl objetivo central es solventar los gastos de traslado y participación de tres talentos locales de la categoría cadete: África Ayala, Francisco Arellano y Andrés Tello, además de Jorge Valenzuela como precadete.
Bladimir Gil, Presidente de la Comisión, explicó que, ante los cambios en la metodología de clasificación, donde se han eliminado etapas macro-regionales, el apoyo económico recae directamente en padres de familia y la comunidad hasta que los atletas logran el pase directo al Nacional.Como parte de la voz de sus protagonistas, para África Ayala, una de las representantes juveniles, este evento representa la oportunidad de alcanzar sus metas: “Es muy importante medirnos a nivel nacional, nosotros tenemos sueños y metas grandes; si no nos medimos con el nivel que hay en otros estados, no sabemos qué camino tomar; estamos entrenando muy duro y esperamos el apoyo de todos”.