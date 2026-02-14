Pedaladas con sueño nacional: Nogales se une en Rodada con Causa para apoyar ciclistas juveniles

Pedaladas con sueño nacional: Nogales se une en Rodada con Causa para apoyar ciclistas juveniles
La Comisión de Ciclismo Nogalense y UCI Nogales convocan a participar en la Rodada con Causa este 15 de febrero, con el objetivo de recaudar fondos para que jóvenes talentos compitan en el Nacional Clasificatorio rumbo a la Olimpiada CONADE 2026 en Guadalajara, Jalisco.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/02/2026 06:54 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 06:00 PM.