Policía asegura Hyundai tras chocar y abandonar cuatro vehículos en Nuevo Nogales

...

Agentes de Tránsito Municipal aseguraron un vehículo Hyundai Genesis que fue abandonado luego de chocar contra varios autos estacionados en la colonia Nuevo Nogales.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/02/2026 05:51 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 05:12 PM.