Policía asegura Hyundai tras chocar y abandonar cuatro vehículos en Nuevo Nogales

Agentes de la Policía de Tránsito Municipal aseguraron un vehículo que fue abandonado tras impactar varios automóviles estacionados en calles de la colonia Nuevo Nogales.De acuerdo con el reporte policial fue a las 08:09 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Nueva Rusia de la colonia Nuevo Nogales, donde reportaban un vehículo Hyundai Genesis que había impactado varios vehículos estacionados.En el lugar tuvieron a la vista al vehículo señalado el cual causó daños por choque a un vehículo Nissan Sentra modelo 2002 de color gris, un Volkswagen Passat modelo 2015 de color azul, un Dodge Caliber de color gris y un Dodge Stratus año 2003 de color gris que se encontraban debidamente estacionados.Se informó que al llegar los agentes no les fue posible encontrar al conductor responsable, ya que se retiró del lugar, tras el impacto, siendo la unidad asegurada y remolcada a los patios del corralón C5 donde quedo a disposición del Centro de Atención Temprana.