Policía Municipal de Nogales detiene a pareja armada tras persecución en avenida Maclovio Herrera

Agentes de la Policía Municipal de Nogales realizaron el arresto de una pareja armada tras una fuerte persecución por diferentes sectores de la ciudad que culminó en la avenida Maclovio Herrera a la altura de la colonia Bolívar.Se informó que el conductor del vehículo cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión por delitos graves uno de ellos por homicidio calificado, mientras que la mujer que lo acompañaba se desconoce información hasta el momento.Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas cuando agentes municipales le solicitaron al conductor de un vehículo sedán de color obscuro que detuviera su marcha al notar que este portaba un arma de fuego a la vista, pero hizo caso omiso e imprimió mayor velocidad dándose a la fuga.Por lo que se inició la persecución por varias calles y avenidas de diferentes sectores de la ciudad, uniéndose al seguimiento varias unidades policiales, logrando que el auto se detuviera sobre la avenida Maclovio Herrera casi esquina con San Francisco.En el lugar residentes y comerciantes aseguraron que se escucharon impactos de arma de fuego, momentos antes de que el vehículo detuviera su marcha.Abordo del auto fue sometida una persona del sexo masculino de complexión robusta a quien según fuentes oficiales le aseguraron un arma de fuego, al igual que una mujer, ambos fueron trasladados ante las autoridades ministeriales correspondientes donde quedaron a disposición de un Ministerio Público.Hasta el momento la FGJE de Sonora no ha dado a conocer detalles del caso por lo que se desconoce la identidad de la persona y las ordenes de aprehensión que existen en su contra.