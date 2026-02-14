Policía Municipal de Nogales detiene a pareja armada tras persecución en avenida Maclovio Herrera

Agentes de la Policía Municipal de Nogales detuvieron a una pareja armada tras una persecución que se extendió por varios sectores de la ciudad y concluyó en la avenida Maclovio Herrera, en la colonia Bolívar. El conductor, quien presuntamente cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión por delitos graves, entre ellos homicidio calificado, intentó huir luego de que los oficiales detectaran un arma de fuego a la vista dentro del vehículo.

14/02/2026
Nogales