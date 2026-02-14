Retiran autos “chatarra” de taller clandestino en colonia Obrera

En atención a las constantes quejas ciudadanas por la obstrucción de la vía pública y riesgos sanitarios, la Jefatura de Tránsito Municipal encabezó un operativo de limpieza y remoción de vehículos en estado de abandono en la colonia Obrera.El dispositivo se centró en la calle Miramar, donde se detectó una alta concentración de unidades motrices pertenecientes a taller mecánico que opera de manera clandestina en plena calle. Durante la jornada, varias grúas trabajaron en el retiro de al menos 10 vehículos que se encontraban desmantelados, sin neumáticos y acumulación de desechos.Como respuesta directa a solicitud de vecinos, el Comandante Eliseo Estrada Muñiz, Jefe de Tránsito Municipal, informó que estas acciones buscan recuperar los espacios públicos que han sido utilizados como depósitos de chatarra, que dificulta el paso de peatones y vehículos de emergencia.
Traemos reportes de esta calle donde hay mucho vehículo con bastante tiempo en abandono, nido de animales y focos de infección, estamos atendiendo esta queja ciudadana para dar una limpieza y despejar la vialidad, señaló el jefe policial.