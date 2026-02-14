Retiran autos “chatarra” de taller clandestino en colonia Obrera

La Jefatura de Tránsito Municipal realizó un operativo en la colonia Obrera de Nogales para retirar al menos 10 vehículos en estado de abandono que eran utilizados por un taller mecánico clandestino en la vía pública.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/02/2026 06:54 AM.
En Nogales y editada el 13/02/2026 05:59 PM.