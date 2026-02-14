San Valentín llena hoteles y moteles de Nogales, impulsando la economía fronteriza

El Día de San Valentín genera ocupación total en hoteles y moteles de Nogales y Nogales, donde del 13 al 15 de febrero se registra un repunte del 100 por ciento en reservaciones. Parejas celebran con habitaciones decoradas, cenas especiales y paquetes románticos, mientras restaurantes también reportan alta demanda.

Autor Cesar Barragán el 14/02/2026 05:26 AM.
editada el 13/02/2026 05:34 PM.