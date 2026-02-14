San Valentín llena hoteles y moteles de Nogales, impulsando la economía fronteriza

En Nogales, Sonora el 14 de febrero no solo se celebra con flores, chocolates o serenatas: también se traduce en un repunte notable para la hostelería local desde el 13 y hasta el 15 de febrero, cuando hoteles y moteles de la ciudad reportan ocupaciones al 100 por ciento, reflejo de una tradición que mezcla romance, discreción y convivencia.Durante el mes de febrero el amor mueve reservaciones, administradores señalan que las parejas aprovechan el “Día del Amor y la Amistad”, para escapar de la rutina. Los restaurantes de la localidad también viven su propia fiesta, con cenas temáticas y paquetes románticos haciendo espacio hasta en el último rincón para complacer a sus clientes.Este fin de semana el tan esperado día de “San Valentín” cae en fin de semana lo que sin duda será una jornada larga, donde la privacidad y los precios accesibles de los moteles o hoteles de paso se convertirán en los protagonistas de la fecha.El aumento de huéspedes significa jornadas más largas para camaristas, recepcionistas y personal de limpieza. “Se lavan más sábanas que nunca, y las llaves no dejan de sonar”, este 2026 la dinámica se extiende hasta el 15 de febrero, cuando quienes no pudieron celebrar el día exacto buscan su propio momento.Una tradición que cruza la fronteraNogales, con su mezcla de culturas y su vida fronteriza, convierte el Día de San Valentín en un motor económico para la hostelería donde el amor se reserva con anticipación.En los moteles, la dinámica es distinta pero igual de intensa. La rotación de cuartos aumenta y el personal trabaja sin descanso. El 14 de febrero una de las mejores fechas porque el amor llega sin anunciarse “En San Valentín, la cama nunca se enfría”.Para quienes laboran en la hostelería, estas fechas significan jornadas largas y un esfuerzo extra. Se lavan más sábanas, se preparan más habitaciones y se atienden más reservaciones que en cualquier otra temporada.En Nogales, el Día del Amor y la Amistad no solo se celebra con abrazos y promesas, también se convierte en un motor económico que da vida a la hostelería local. Los hoteles y moteles, llenos de historias que cruzan la frontera, reflejan la mezcla cultural que caracteriza a esta ciudad.En la frontera, el amor no solo se hospeda: también impulsa empleos, fortalece la economía y reafirma la identidad de una ciudad que vive entre dos mundos, pero celebra con un mismo corazón.