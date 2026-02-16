Adolescente de 16 años agredido en riña campal del Panteón Del Rosario

...

Un hombre fue lesionado con una roca en el fraccionamiento La Mesa y una mujer golpeada en la colonia Centro, en hechos separados atendidos por la Policía Municipal. Ambas víctimas fueron certificadas médicamente con lesiones que no ponen en riesgo la vida.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/02/2026 08:44 AM.
En Nogales y editada el 16/02/2026 08:50 AM.