Adolescente de 16 años agredido en riña campal del Panteón Del Rosario

Un adolescente de 16 años fue lesionado de gravedad con un arma blanca en un convivio que varios menores realizaron en el panteón Del Rosario donde se registró una riña campal.De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 01:35 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca.En el lugar la de nombre Carolina G. de 33 años dijo ser madre del adolescente lesionado, argumentando que su hijo de 16 años momentos antes le marcó para avisarle que había sido herido con un objeto punzocortante cuando se encontraba en una fiesta en la cancha de la colonia Reforma junto al panteón del Rosario. Detalló que mientras se encontraba en el convivio observó a su hermano que se encontraba discutiendo con una persona que tenía un machete en la mano, sintiendo momentos después que era lesionado en el costado izquierdo de su cuerpo.El lesionado fue trasladado en taxi a recibir atención médica al Hospital, donde fue valorado con lesiones en abdomen y tórax posterior, las cuales tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.Se informó que en otro llamado realizado al 911 se había reportado sobre la riña campal que tuvo lugar al interior del panteón a donde acudieron elementos municipales quienes no lograron detener a ninguno de los rijosos quienes huyeron al ver las patrullas, localizando a varias menores de edad en el lugar.