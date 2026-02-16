Atienden caso de menores intoxicados en plantel escolar

Un nuevo caso de dos menores de edad intoxicados por consumo de sustancias fue atendido por autoridades en Nogales, esta vez en un plantel de educación media superior, donde una maestra localizó a las víctimas y canalizó de inmediato su atención médica privada.La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó sobre la atención de un incidente que involucró a dos estudiantes de nivel medio superior, quienes resultaron con un cuadro de intoxicación tras presuntamente consumir bebidas alcohólicas y sustancias desconocidas.El reporte oficial indica que a las 11:11 horas del pasado viernes 13 de febrero, agentes municipales se trasladaron a las instalaciones del plantel Cecytes II, en la colonia Colosio, para atender el reporte de dos menores de 15 años de edad en estado de emergencia médica.De acuerdo con el informe policial, los oficiales se entrevistaron con una docente del plantel, quien relató que ambos jóvenes, un hombre y una mujer, presentaban malestar físico evidente y vómito, por lo que llamó de inmediato a la línea de emergencias 911.Los menores manifestaron a la autoridad haber ingerido bebidas embriagantes y “gomitas” con una sustancia desconocida, por lo que, ante el riesgo, fueron trasladados de inmediato al hospital Centro Médico, donde quedaron bajo observación especializada.La prevención permanente como respuesta estratégicaA raíz de hechos como este, la corporación mantiene acciones estratégicas focalizadas a través de la Subdirección de Prevención del Delito a cargo de la psicóloga Melissa Encinas y se mantiene un despliegue constante de estrategias de intervención en los diversos sectores de la ciudad.Especifican que estas acciones de intervención social preventiva no son aisladas, sino parte del servicio de proximidad que busca mitigar riesgos en la población estudiantil mediante jornadas de intervención escolar, capacitación directiva y docente y pláticas preventivas de orientación, incluso desarrolladas recientemente en este plantel de Cecytes Nogales II.Focalizan que, en las jornadas de intervención en planteles, la presencia activa no solo en educación básica de primarias y secundarias, sino con un enfoque reforzado en preparatorias de nivel medio superior y superior, donde los riesgos de exposición a sustancias pueden incrementarse.Respecto a la capacitación directiva y docente, fortalecen los protocolos de actuación temprana, como el aplicado en este incidente, para garantizar la salud de los alumnos. Mientras que, en las pláticas preventivas se les comparte una charla sobre las consecuencias legales y físicas del consumo de drogas sintéticas y alcohol, especialmente en productos de apariencia inofensiva como dulces o comestibles.Como nota especial de seguridad, se exhorta a los padres y madres de familia a mantener una comunicación abierta con sus hijos y a supervisar el origen de los productos que consumen, al recordar que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones y el hogar.