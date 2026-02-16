Atienden caso de menores intoxicados en plantel escolar

Dos estudiantes de 15 años del Cecytes II fueron hospitalizados tras consumir alcohol y “gomitas” con una sustancia desconocida. La Comisaría de Seguridad Pública Municipal reforzó acciones preventivas y llamó a padres y docentes a fortalecer la supervisión y comunicación.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/02/2026 08:08 AM.
En Nogales y editada el 16/02/2026 08:16 AM.