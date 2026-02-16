Exitosa "Rodada con Causa" recauda fondos para atletas juveniles de Nogales

Con el objetivo de impulsar el talento local y garantizar la participación de los jóvenes atletas en competencias de alto rendimiento, se llevó a cabo con éxito la actividad “Rodada con Causa”, que buscó recaudar fondos y consolidar la unidad entre clubes, autoridades y la comunidad ciclista de la ciudad fronteriza.La Rodada con Causa se realizó desde el acceso del Camino al Sáric y la Carretera Internacional, por la zona montañosa conocida como El Bellotoso hasta el mirador del Puerto Don Manuel y, al destacar también el apoyo del grupo Altruistamente Locos. De cuyo resultado, el informe del secretario de la Comisión de Ciclismo Omar Velarde Anaya notificó que se logró recaudar 5 mil 264 pesos en apoyo a los viajes de los representantes juveniles nogalenses.El presidente de la Comisión de Ciclismo local Bladimir Gil destacó el reciente triunfo el sábado 14 de febrero de los representantes locales en el selectivo estatal organizado por Codeson en Hermosillo, en una competencia de formato short track y el domingo siguiente se sumaron al paseo en su apoyo. Informó que Nogales demostró su hegemonía en la capital sonorense con Francisco Arrellano al conquistar el primer lugar en la categoría Juvenil B, mientras que Andrés Tello el tercer lugar, al reconocer también el desempeño de Fernando Quiñones, clasificado en la segunda posición, del equipo de Cananea impulsado por Grupo México, además también de la joven nogalense África Ayala.
La palabra unidad nos va a dar fortaleza, queremos que los jóvenes se sientan apapachados y sepan que la comunidad ciclista es su soporte, expresó Gil, al destacar que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre la escuela de ciclismo y el apoyo institucional.