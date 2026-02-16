Exitosa "Rodada con Causa" recauda fondos para atletas juveniles de Nogales

Exitosa "Rodada con Causa" recauda fondos para atletas juveniles de Nogales
Ver más imágenes
...

La actividad “Rodada con Causa” logró recaudar más de 5 mil pesos para apoyar a los jóvenes ciclistas de Nogales en sus viajes a competencias de alto rendimiento. La rodada, que unió a clubes, autoridades y la comunidad ciclista, recorrió la zona montañosa de El Bellotoso y culminó en el mirador del Puerto Don Manuel. Los fondos recaudados servirán para respaldar a los representantes locales en el Prenacional Federado en Zapopan, Jalisco.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/02/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 16/02/2026 04:35 PM.