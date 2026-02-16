Fomentan salud e identidad nacional en “Nogales corre con su Ejército” en la 45 Zona Militar

En un ambiente de sana convivencia y espíritu deportivo, las instalaciones del Campo Militar de la 45 Zona con sede en Nogales abrieron sus puertas este fin de semana para celebrar la carrera y caminata deportiva “Nogales corre con su Ejército”.El evento, realizado en el marco del mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, reafirmó el compromiso de la institución con la proximidad social y el bienestar de los habitantes de la frontera.Bajo el lema “Muévete por tu salud y tu país”, el complejo de las fuerzas armadas se convirtió en un circuito deportivo que recibió a un total de 234 participantes inscritos, con 170 corredores que pusieron a prueba su resistencia en los circuitos de 5 y 10 kilómetros, además de 64 caminantes, en familias y personal civil, que disfrutaron del recorrido al interior del recinto militar.El Ejército Mexicano, a través de la comandancia de la 45 Zona Militar, destacó por su anfitrionía, al permitir que la población civil recorriera las instalaciones en un contexto de seguridad y respeto, con agradecimiento a clubes de atletismo de la localidad y al Grupo Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública, que atendieron la convocatoria.Catalogaron el éxito del evento al resultado de una estrecha coordinación logística con el Gobierno de la ciudad, con el apoyo operativo canalizado a través del Instituto del Deporte, encabezado por su director, Marco Alonso Martínez Rodríguez, y el subdirector, Cristóbal Corral, quienes trabajaron de la mano con los mandos militares para garantizar el orden y la hidratación de los atletas.El evento contó con la presencia de representación del Ayuntamiento de Nogales con la Síndico Municipal, Edna Elinora Soto Gracia y el Secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, que encabezaron el banderazo de salida, junto con la representación militar.Como parte del recorrido y convivencia, las y los asistentes coincidieron en que estas iniciativas no solo promueven la actividad física, sino que fortalecen el sentido de pertenencia y la confianza mutua entre la ciudadanía nogalense y sus fuerzas armadas.Como ganadores de la carrera de 5 kilómetros figuraron Itzel Lázaro, en primero, Jacabed Peralta en segundo y Brianda Torres en tercero; mientras que, en varonil José Flores, Gerardo Alvarez y Luis Patiño en la primera, segunda y tercera posición de pódium respectivamente.En la conquista de los 10 kilómetros en la varonil se adjudicaron Josué Moroyoqui el primero, Joel Santos en segundo y Leo Mendoza el tercero; las femeniles hicieron el 1, 2, 3 las atletas Cecy Moreno, Julisa Miguel y Lupita Balan.