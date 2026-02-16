Fomentan salud e identidad nacional en “Nogales corre con su Ejército” en la 45 Zona Militar

El Campo Militar de la 45 Zona Militar abrió sus puertas para la carrera y caminata “Nogales corre con su Ejército”, organizada por el Ejército Mexicano en coordinación con el Ayuntamiento. El evento promovió la salud, la convivencia familiar y el acercamiento entre ciudadanía y fuerzas armadas.

