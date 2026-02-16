Fortalecen alianza estratégica UNISON e Index Nogales

En un movimiento que busca consolidar el vínculo entre la formación académica y el motor económico de la región, la Universidad de Sonora (UNISON) campus Nogales formalizó un convenio de colaboración con la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index local, que aglutina a la industria maquiladora y manufacturera de exportación.La reunión, encabezada por la rectora de Unison Dena María Camarena Gómez, y Jessica Coronado, Benjamín Burgos, Isidro Manzano y Joel Espejel como autoridades universitarias y el director ejecutivo de Index Nogales, Genaro Vecerra Alvarez, marca un hito en la estrategia de desarrollo regional, al considerar que la industria manufacturera representa más del 62% de la fuerza laboral formal en esta frontera.Al ratificar la disposición de establecer un solo frente entre la academia y sector productivo, el objetivo central de este acuerdo es crear un canal directo entre las aulas y las líneas de producción avanzada, por lo que, con la firma de este convenio, se busca que el estudiantado de la UNISON tenga acceso a beneficios directos.Como parte de los acuerdos se establecieron facilidades para el desarrollo de prácticas profesionales y residencias, que provocan la inserción temprana en entornos reales de la industria global; la actualización de perfiles en alineación de los programas educativos con las necesidades tecnológicas de la manufactura moderna y el desarrollo regional, que impulsa proyectos de innovación que fortalezcan la competitividad de las más de 100 empresas que integran el sector en la ciudad.Expusieron que, para una ciudad donde la mayoría de los empleos dependen de la industria de exportación, la colaboración con la máxima casa de estudios del estado no es un tema menor, ya que, este acuerdo fortalece la vinculación y permite acciones concretas que contribuyen a la formación profesional de jóvenes, asegurándose que cuenten con las herramientas que el mercado laboral actual exige.El representante de Index Nogales reafirmó el desempeño educativo como el principal aliado del sector educativo, al entender que el crecimiento de la industria de exportación depende directamente de la calidad y preparación del capital humano nogalense.