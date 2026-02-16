Fortalecen alianza estratégica UNISON e Index Nogales

Fortalecen alianza estratégica UNISON e Index Nogales
Ver más imágenes
...

La Universidad de Sonora campus Nogales y la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index formalizaron un convenio para impulsar prácticas profesionales, innovación y actualización académica, alineando la formación estudiantil con las necesidades de la industria manufacturera de exportación.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/02/2026 08:23 AM.
En Nogales y editada el 16/02/2026 08:28 AM.