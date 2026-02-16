Incidentes de agresión vecinal dejan a dos personas lesionadas en frontera

Dos personas resultaron con lesiones luego de ser agredidos por sus vecinos en hechos distintos registrados en sectores de esta frontera. De acuerdo con el reporte policial fue a las 04:00 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladarán a la calle Pinares del fraccionamiento La Mesa, donde reportaban a una persona lesionada por agresión.En el lugar se entrevistaron con José A. de 47 años el cual les manifestó que al salir a las 02:00 de la mañana a acomodar su carro observó a un vecino de quien desconoce sus generales, el cual lo comenzó a agredir verbalmente. Dijo que posteriormente el agresor tomó una roca del suelo y se la lanzó golpeándolo en el pómulo, para luego huir a su domicilio. Ante lo sucedido los agentes trasladaron al reportante ante el médico de guardia quien lo dictamino de sus lesiones.En otro caso alrededor de las 16:25 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Nicolás Bravo de la colonia Centro donde se encontraba una persona reportante de lesiones.La de nombre Luz A. de 30 años de edad, les manifestó que momentos antes se encontraba en las escaleras de la capilla por la calle Allende, cuando llegó una persona a quien conoce como Andrea, la cual llegó reclamándole sobre una discusión que tuvo con su tía, comenzando a golpearla diciéndole que no la quería ver en dicho lugar.Por lo que ella se retiró y marcó al 911 para poner su denuncia, ante lo sucedido trasladaron a la reportante ante el médico de guardia quien la dictamino con lesiones qué tardan menos de 15 días y no ponen en riesgo la vida.