Intoxican a estudiantes en Cecytes I; otra menor resulta lesionada

Una pareja de estudiantes del Cecytes I fueron internados en el hospital Centro Médico luego de ingerir bebidas embriagantes y gomitas con un narcótico desconocido al interior del plantel.De acuerdo con el reporte policial fue a las 11:11 horas que personal de dicha institución escolar informó al 911 sobre la presencia de dos alumnos hombre y mujer de 15 años que estaban intoxicados por el consumo de alcohol y drogas.Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Martha de 49 años de edad, profesora del plantel quien les informó que momentos antes observó a una pareja de estudiantes, que estaban vomitando y ambos despedían un fuerte olor a alcohol. Dijo que al preguntarle qué había sucedido, éstos le informaron que habían consumido bebidas embriagantes y gomitas de una droga desconocida, por lo decidió reportar el hecho a las autoridades. Del plantel ambos menores fueron trasladados al hospital Centro Médico en donde quedaron internados bajo observación médica.En otro caso siendo las 10:17 horas se informó a las autoridades sobre una menor estudiante de la escuela Secundaria Técnica número 62, que había resultado lesionada por un accidente por caída. Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Grecia de 33 años de edad misma que les dijo que su hija había sido atropellada por un menor que salió corriendo de uno de los salones, ocasionado que el golpe la derriba al piso golpeándose hasta perder el conocimiento.La mujer dijo a los oficiales que la menor fue trasladada por la ambulancia de la Cruz Roja al hospital IMSS Bienestar en donde le diagnosticaron escoriaciones y golpe contuso en la barbilla del lado izquierdo lesión por golpe en el dedo pulgar del mismo lado que no ponen en peligro la vida.