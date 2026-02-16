Intoxican a estudiantes en Cecytes I; otra menor resulta lesionada

Dos alumnos de 15 años del Cecytes I fueron hospitalizados tras ingerir alcohol y gomitas con droga. En otro hecho, una estudiante de la Secundaria Técnica No. 62 sufrió lesiones al ser derribada accidentalmente y fue atendida en el IMSS Bienestar.

