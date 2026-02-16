Refuerza Tránsito Municipal operativos de tolerancia cero a exceso de velocidad y autos chatarra

El Departamento de Tránsito Municipal, a cargo del Comandante Eliseo Estrada Muñiz, ha intensificado las acciones de vigilancia y ordenamiento vial en diversos puntos de la ciudad, al atender de manera directa las denuncias ciudadanas y buscar reducir los índices de siniestralidad.A fin de poner freno al exceso de velocidad en vías principales, encabezó un operativo de vigilancia con radar, en la avenida prolongación Obregón, donde detectaron conductores superar los límites permitidos en zonas de alta afluencia.El Comandante Estrada señaló que se han registrado velocidades de hasta 75 kilómetros por hora en zonas restringidas a 50 kilómetros por hora, como la prolongación avenida Obregón y la Carretera Internacional, con un llamado a la población a respetar los límites establecidos en la ley. Compartió una recomendación urgente a ceder el paso a unidades de emergencia, como ambulancias y bomberos, así como evitar el bloqueo de las intersecciones o cruceros cuando el semáforo cambia a amarillo, ya que estas faltas son consideradas graves y no cuentan con derecho a descuento en la infracción.Limpieza de vialidades en la colonia La MesaComo parte de las acciones operativas de este lunes, el Departamento de Tránsito se trasladó a la colonia La Mesa para dar respuesta a reportes sobre la obstrucción de la vía pública por parte de talleres mecánicos. En calles como Arroyo Chico, Las Calabazas, Los Juníperos y Las Pilas, se procedió al remolque de vehículos en estado de abandono o con descomposturas prolongadas.
El fin es que la gente haga conciencia y manejemos un poco más ordenados, expresó el Comandante Estrada, al enfatizar que no se permite reparar vehículos en la calle ni mantener unidades estacionadas por más de 72 horas en estado de abandono.