Refuerza Tránsito Municipal operativos de tolerancia cero a exceso de velocidad y autos chatarra
El Departamento de Tránsito Municipal de Nogales, liderado por el Comandante Eliseo Estrada, ha intensificado los operativos de vigilancia para reducir accidentes viales. Se ha detectado exceso de velocidad en zonas de alto tránsito, como la prolongación Obregón, y se están retirando vehículos abandonados en la colonia La Mesa. Además, se hace un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y ceder el paso a unidades de emergencia.

