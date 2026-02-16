SSPC intensifica persecución en Nuevo Nogales; Jeep dañado y ocupante lesionado

...

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana protagonizaron una persecución contra tripulantes de un Jeep en la colonia Nuevo Nogales, que terminó en choque contra vehículos estacionados. Un hombre resultó lesionado y vecinos reportaron detonaciones, sin que hasta el momento haya informe oficial.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/02/2026 08:50 AM.
En Nogales y editada el 16/02/2026 09:36 AM.