SSPC intensifica persecución en Nuevo Nogales; Jeep dañado y ocupante lesionado

Una fuerte persecución de elementos de la SSPC contra sujetos que tripulaban un vehículo Jeep se registró por calles de la colonia Nuevo Nogales donde una persona resultó lesionada y varios autos resultaron con daños por choque durante la madrugada del domingo.De acuerdo con datos recabados en el lugar de los hechos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le marcaron el alto a los tripulantes del Jeep quienes hicieron caso omiso y huyeron a toda velocidad por la calle Andador Nueva Galicia de dicho sector.Iniciándose la persecución hasta que el vehículo en fuga se impactó contra varios automóviles que se encontraban debidamente estacionados.Según versiones de testigos, fueron varias unidades de la SSPC, las que participaron en la persecución.De acuerdo con lo observado en el lugar, el vehículo fue remolcado por una grúa, mientras que uno de los sujetos que aparentemente tripulaba la unidad permaneció en el suelo, como se aprecia en el video difundido en redes sociales. Vecinos del sector señalaron que durante el hecho se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Hasta el momento dicha autoridad no ha emitido ningún informe oficial al respecto por lo que se ignora la identidad o estado de salud del involucrado, así como el motivo de la persecución.