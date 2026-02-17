Alertan por aumento de neumonías en mascotas ante bajas temperaturas

Las bajas temperaturas en Nogales, Sonora, no solo nos obligan a sacar chamarras y cobijas, también ponen en riesgo la salud de nuestras mascotas. En las últimas semanas, los veterinarios han reportado un aumento de neumonías, y hasta casos graves en perros y gatos.
Los cambios bruscos de temperatura principalmente el aire helado clima característico de esta frontera de Nogales y la falta de defensas son los principales enemigos de nuestros compañeros de cuatro patas.
Para conocer cómo proteger a nuestros compañeros de cuatro patas, conversamos con el médico veterinario José Ariel Félix Ortiz, propietario y gerente de las Veterinarias del Sol.
Mira, ahorita en día ya tenemos dos semanas que se incrementó bastante los problemas respiratorios en mascotas, si bien hay mascotas que pueden aguantar el frío, pero no pueden aguantar el aire helado, porque lo respiran y les da neumonía.
En el caso de los perros chatitos, como el Pug, Bulldog inglés, Bulldog francés, que tienen ese problema. Entonces, la recomendación es que no estén en ambiente fuera de la casa, hay que proporcionarles un lugar adecuado, una casita, meterlos en el cuarto de lavar o algo de eso, mientras esté el problema del frío intenso como está ahorita en las noches, recomendó.
Hay que vacunarlos y desparasitarlos, porque al momento del frío, cuando están muy intensos ellos pierden energía y pierden algunos elementos que tienen en su sangre, entonces se les bajan las defensas y pueden aprovechar los virus, bacterias y todo para hacer de las suyas en el cuerpo del animalito, informó.
En el caso de los gatos, tenemos el problema de que se les congelan las orejitas, entonces empiezan a perder parte de sus orejas. Ellos son más susceptibles al frío. Si bien ellos tratan de encontrar un lugar cálido más que el perro, el perro no puede brincar como brincan los gatos y se vienen a los tejados. Pero sí también tienen problemas de frío.
Y ahorita en día tenemos un incremento de una enfermedad que se llama panleucopenia felina, que es un virus que está resurgiendo, pero tenemos las vacunaciones, todas las vacunas de gato tienen la protección para ese virus, entonces la recomendación es también vacunarlo. Vacunarlo, muy bien, detalló.
Si, hay que ponerles un suéter, sobre todo a los perros que tienen poco pelaje, porque ellos sí pueden tener frío, entonces hay que ponerles un suétercito, o aquellos perros que viven en el patio, entonces hay que ponerles un suéter, hay que abrigarlos un poquito, porque si bien ahorita tenemos el problema de que hace frío en la noche y en el día les calienta un poquito, entonces ese desbalance de temperatura es lo que les causa la tos de “las perreras”, que es lo que más hemos tenido en estos últimos días, y algunos casos de gravedad como las neumonías y los problemas respiratorios fuertes, señaló.
Sí, sobre todo a los perros de raza pequeña y a los gatos, se recomienda darles dos veces de comida, sobre todo rica en proteínas y grasas. ¿Por qué?, Porque ellos con el frío, al temblar, pierden glucosa, pierden energía, entonces hay que proporcionárselas con el alimento si es dos veces o tres veces al día, finalizó.