Alertan por aumento de neumonías en mascotas ante bajas temperaturas

Veterinarios de Nogales reportan incremento de enfermedades respiratorias en perros y gatos debido al aire helado y cambios bruscos de clima; recomiendan vacunación, abrigo y alimentación adecuada para prevenir complicaciones

Cesar Barragán el 17/02/2026 03:49 PM.
Nogales