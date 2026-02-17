Anuncian Jornada de Matrimonios Colectivos 2026 en Nogales

Brindar certeza jurídica a las parejas que viven en unión libre y a quienes desean formalizar su relación, es el principal objetivo de la “Jornada de Matrimonios Colectivos 2026”, esfuerzo coordinado entre el Ayuntamiento de Nogales, a través del sistema DIF y la Oficialía del Registro Civil en la frontera, en donde se eliminarán las barreras económicas de este trámite, para que los contrayentes reciban este beneficio civil.
Durante este anuncio el presidente municipal Juan Gim Nogales, destacó junto a su esposa Griselda Quintero, la directora del DIF Paulina Delgado, la oficial del Registro Civil, Ana Judith Ortega y la subprocuradora de la defensa del menor y la familia Ana María Messina, que el propósito central es fortalecer el tejido social desde su base primordial.
Es una satisfacción anunciar porque este programa siempre va destinado, definido a las familias, a aquellos que quieren formalizar su matrimonio y que, de algún tiempo, algunos casos ya han estado ellos compartiendo como pareja, pero quieren formalizar su matrimonio y es el momento de hacerlo. Por eso es que año con año, junto con el estado llevamos a cabo esta actividad preponderante y va enfocada directamente a formalizar a esas familias y que tengan cada pareja, cada familia formalizada a través de un documento que les acredite y les haga y les cree el compromiso y la responsabilidad como pareja, que al final de cuentas como familia es nuestro propósito al final de cuentas, compartió el Alcalde.
Por su parte la Oficial del Registro Civil, explicó sobre la importancia legal de aprovechar esta oportunidad, ya que además del beneficio económico que es significativo, se busca que no exista deuda en las parejas, tomando en cuenta de que aquellas personas que quieran contraer nupcias y en algún momento se hayan divorciado, tienen que tener su comprobante y de la misma forma aquellos que tienen obligaciones alimenticias con sus hijos.
Hay muchas personas, hay muchas familias en Nogales que tienen muchos, muchos años viviendo como tal, como una familia sin embargo les falta ese toque tan importante que es darle la legitimidad y la certeza jurídica que requiere su vínculo y aun así pues con ello dando la protección legal que les brinda a todos los integrantes de las familias nogalenses, mencionó la oficial del Registro Civil.