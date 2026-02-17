Anuncian Jornada de Matrimonios Colectivos 2026 en Nogales

...

El Gobierno Municipal, en coordinación con DIF y Registro Civil, realizará la ceremonia el 26 de marzo, eliminando costos para brindar certeza jurídica a parejas en unión libre y promover el fortalecimiento familiar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/02/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 05:06 PM.