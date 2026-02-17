Arranca en Nogales la campaña binacional “Ama tu Corazón” con servicios gratuitos de salud

Autoridades municipales y representantes de la Comisión de Salud Fronteriza inauguraron en la Plaza Miguel Hidalgo esta jornada preventiva que ofrece detección de hipertensión, orientación nutricional y donación de sangre para fortalecer el autocuidado en la región

