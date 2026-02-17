Arranca en Nogales la campaña binacional “Ama tu Corazón” con servicios gratuitos de salud

Desde 2011 la iniciativa “Ama tu Corazón” ha formado parte de los esfuerzos binacionales para llevar salud en ambos lados de la frontera, por lo que este lunes se inauguraron las acciones de esta campaña en la plaza Miguel Hidalgo, en un evento encabezado por el presidente municipal Juan Gim Nogales y su esposa Griselda Quintero, brindando servicios gratuitos de detección y orientación a la ciudadanía.
La campaña no solo busca identificar casos de hipertensión, sino fomentar una cultura de autocuidado integral que involucre a los sectores académicos, empresariales y civiles, poniendo a la prevención como la herramienta más efectiva para combatir enfermedades cardiovasculares, las cuales son una de las principales causas de mortalidad en la región fronteriza.
Esta frontera que se une, que une a las historias, une a las familias, también nos une en el compromiso de proteger lo más valioso que tenemos que es la salud y la vida por supuesto. Sigamos demostrando que cuando trabajamos juntos, sin importar ni los sectores ni la frontera, todos podemos aportar, todos podemos juntar con nuestras voluntades y decir que sí podemos, mencionó el Alcalde.
La funcionaria resaltó la importancia de la colaboración con los ayuntamientos y señaló que estos son el vínculo directo para que la comunidad acceda a estos beneficios, por lo que el evento concluyo con un reconocimiento a todos los profesionales de la salud, que desde la pandemia han reafirmado su compromiso con la salud pública.
Esta jornada integral demuestra cómo, si todos nos sumamos, podemos acercar a nuestra comunidad los servicios que se merecen y están aquí los directivos de nuestras unidades hospitalarias y de primer nivel, con la intención de ver de qué siempre, siempre sumamos aliados, La doctora Gudelia Rangel, por cuestiones de agenda, no pudo estar el día de hoy, que es nuestra titular en la comisión del lado mexicano, sin embargo, siempre, siempre impulsa que trabajamos de primera mano con los ayuntamientos, porque ustedes son la voz cantante y ustedes hacen que la comunidad siempre esté cerca, indicó la Doctora Nucamendi.