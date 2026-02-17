Avanza modernización del transporte urbano; nuevos camiones podrían circular en breve

Tras una reunión con el director de Movilidad y Transporte en Sonora, el presidente municipal Juan Gim Nogales, confirmó se han tenido avances importantes en la renovación de las unidades en la frontera, con la adquisición de nuevos vehículos por medio de una empresa la cual ya se encuentra conformada.
Manifestó la administración municipal la creación de esta empresa fue un requisito importante del Gobierno del Estado, para activar esquemas se subsidio que hagan atractiva la inversión y que permitan llegue camiones modernos a la ciudad, lo cual debe de concretarse en los próximos días.
Esa parte ya estaba, de alguna manera, avanzada y lo que faltaba y lo que se hizo en esa reunión del pasado viernes fue precisamente que la financiera, que la armadora, estén en reunión para que puedan verificar que la empresa tiene, cumple y puede adquirir los autobuses. Los autobuses ya prácticamente ya están hechos y falta esa parte nomás de que ya se concrete la parte de financiamiento para poner en marcha los autobuses, manifestó el alcalde.
De la misma forma el plan de modernización contempla un esquema de apoyo para el pago de los créditos de las unidades, con la intención de que se tenga un modelo de transporte eficiente y que no signifique una carga insostenible para los operadores y concesionarios, dando mayor movilidad a la frontera, con rutas constantes.
Y si recordamos y nos remitimos a que la tarifa va directamente a proporcionar a la calidad del servicio que se dé, pues pienso que va a subir, no sé, entre 10 y 12 pesos. Entonces esa parte se está revisando, pero está muy avanzada. Y el subsidio sí va a ser prácticamente en lo que es el combustible y también el subsidio en lo que es para las rentas o el pago más bien del crédito a los concesionarios o a la empresa, mencionó.