Avanza modernización del transporte urbano; nuevos camiones podrían circular en breve

El alcalde Juan Gim informó que ya se conformó la empresa requerida para acceder a subsidios estatales y concretar el financiamiento de las unidades, mientras se analiza una tarifa estimada entre 10 y 12 pesos ligada a la mejora del servicio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/02/2026 10:25 AM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 11:25 AM.