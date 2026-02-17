Delegación africana conoce en Nogales modelos de agricultura sostenible en zonas áridas

Integrantes de la organización Afro Connect, vinculados a la Universidad de Arizona, realizaron un recorrido educativo para aprender sobre sistemas de riego y reutilización de agua implementados en la frontera, en un intercambio cultural y científico encabezado por Maritza y Malki Higuera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/02/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 17/02/2026 04:36 PM.