Delegación africana conoce en Nogales modelos de agricultura sostenible en zonas áridas

En un esfuerzo por estrechar lazos de colaboración internacional y compartir historias de estrategias de resiliencia en zonas áridas, los activistas Maritza y Malki Higuera, recibieron a una delegación de la organización Afro Connect, integrada por académicos, maestros y estudiantes del doctorado de diversas naciones africanas y que residen en la Universidad de Arizona, con un recorrido educativo para conocer los sistemas de agricultura sostenible que se implementa en la frontera.
Durante la visita, Maritza Higuera destacó la importancia del intercambio cultural y científico, además de señaló que los visitantes cuentan con perfiles académicos en pedagogía y salud, por lo que buscan aprender sobre la adaptación de las plantas a las tierras locales, por lo que el encuentro fue enriquecedor para ambas partes, permitiendo un dialogo sobre la conservación de los recursos que traspasan frontera geográficas y fomenta también el turismo educativo poco común en el condado Santa Cruz.
Es un conocimiento increíble entre culturas, las conexiones, lo que ellos nos están platicando. Ahorita mismo les estábamos hablando de nuestro sistema de riego y cómo conservamos agua y cómo reciclamos el agua. Increíblemente, ellos también nos han dejado saber sus definiciones, cómo lo usan, qué tanto tiempo se debe sentar esa agua para limpiarse en el lugar donde se limpia y después transferirse. Todos estos contactos que estamos haciendo es enriquecedor, no solamente para ellos, pero para nosotros también. Este tipo de visitas nos enriquece a nosotros y a nuestra cultura, comentó Maritza Higuera.
Destacó que estas lecciones sobre como reutilizar el agua son directamente aplicables en los países africanos donde también crecen cactáceas como el nopal, ofreciendo una alternativa económica y sencilla para los agricultores que enfrentan sequias severas.
Veo estas oportunidades de volver a África en el sentido de que nuestros agricultores pueden adoptar fácilmente este chico y fácil modo de reclamar el agua en áreas desiertas, en la parte norte de los países africanos. Especialmente en la parte norte de los países africanos también tenemos cactus creciendo, así que es fácil para ellos no gastar el agua disponible, sino aprender a reutilizar el agua. Así que diría que una de las cosas más importantes que he aprendido aquí es el enfoque en las lecciones sobre cómo reclamar el agua, cómo reutilizar el agua y cómo crecer plantas en áreas desiertas, manifestó Oyekanmi.